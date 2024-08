Sorrento-Catania 0-0, Barilari: "In crescita e bravi nell'atteggiamento" Il commento del tecnico dei costieri dopo il pari a reti bianche contro gli etnei

"Stiamo migliorando di settimana in settimana ed è la cosa che mi interessa". Così Enrico Barilari ha commentato il pari tra il suo Sorrento e il Catania nell'esordio in campionato (0-0 al "Viviani" di Potenza): "A prescindere dal punto, potevano essere tre, ma anche zero. - ha spiegato il tecnico dei costieri - Gli episodi cambiano le sfide. Stiamo migliorando e dobbiamo continuare con questo tipo di lavoro capendo che ci sono i cambi di qualità e, quindi, c'è l'opportunità di andare a centrare una grande vittoria nella ripresa. Non mi accontento di un pareggio, ma devo anche dire che è arrivato contro il Catania ed è giusto valutarlo per come merita questo punto. Ma è chiaro: si può anche provare a forzare per vincere qualche partita. Questa prestazione è fruttto anche degli schiaffi ricevuti in avvio di ripresa a Picerno in Coppa Italia. Eravamo soddisfatti dopo il primo tempo, ma se avessimo riprodotto l'atteggiamento della ripresa proposto lì avremmo perso e non è successo".