Sorrento: 0-0 con il Catania al "Viviani", il tabellino A Potenza pari a reti bianche tra rossoneri e rossazzurri

Finale di 0-0 allo stadio "Alfredo Viviani" di Potenza tra il Sorrento e il Catania. Pari a reti bianche per rossoneri e rossazzurri nella prima giornata del girone C di Serie C. Prestazione solida per i costieri allenati da Enrico Barilari.

Il tabellino

Serie C - Girone C

Prima Giornata

Sorrento-Catania 0-0

Sorrento (4-3-3): Del Sorbo; Todisco, Blondett, Fusco, Panico (36' st Carotenuto); Colangiuli (20' st Cangianiello), De Francesco, Cuccurullo; Guadagni (36' st Scala), Musso, Bolsius. All. Barilari. A disp. Albertazzi, Harrasser, Vitiello, Di Somma, Cadili, Palella, Lops, Russo, Esposito, Riccardi

Catania (3-4-2-1): Bethers; Ierardi, Di Gennaro, Quaini; Castellini, Verna (31' st Forti), Di Tacchio, Anastasio; Sturaro (38' st D’Emilio), Luperini; Popovic (1' st De Luca). All. Toscano. A disp. D’Agata, Butano, Celli, Allegra, Ciniero

Arbitro: De Angeli

Ammoniti: De Luca, Quaini (C)

Recupero: 3' st

Foto: pagina ufficiale Facebook Sorrento Calcio 1945