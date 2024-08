Juve Stabia in vetta: Mantova battuto con il gol di Piscopo (1-0), il tabellino I gialloblu guidano la classifica con la Reggiana: 7 punti dopo 3 giornate di campionato

Alla Juve Stabia basta il gol di Piscopo al minuto 14 per battere il Mantova al "Garilli" di Piacenza e conquistare la seconda vittoria stagionale. Le vespe confermano solidità difensiva e ottime letture nel match contro i virgiliani. La squadra di Pagliuca controlla il finale sulla pressione del Mantova che però non trova mai la soluzione utile per impensierire davvero Thiam. La Juve Stabia guida la classifica in compagnia della Reggiana: 7 punti dopo 3 giornate di campionato per i gialloblu. Domenica (ore 20.30) sarà ospite del Frosinone allo "Stirpe" per il quarto turno di Serie B. Poi sarà prima sosta per le nazionali.

Il tabellino

Serie B

Terza Giornata

Juve Stabia - Mantova 1-0

Marcatori: 14' Piscopo

J. Stabia (3-4-2-1): Juve Stabia (3-4-2-1): Thiam; Ruggero, Folino, Bellich; Mussolini (30′ st Baldi), Buglio, Leone (30′ st Di Marco), Rocchetti; Piscopo, Mosti (30′ st Artistico); Adorante (11′ st Candellone). All. Pagliuca. A disp. Matosevic, Maistro, Meli, Zuccon, Piovanello, Tonin, Gerbo

Mantova (4-2-3-1): Festa; Maggioni, Redolfi, Cella, Solini (10′ st Bani); Burrai, Muroni; Bragantini (26′ st Galuppini), Debenedetti (26′ st Aramu), Fiori (10′ st Ruocco); Mancuso (10′ st Mensah). All. Possanzini. A disp. Sonzogni, De Maio, Trimboli, Fedel, Wieser, Radaelli, Artioli

Arbitro: Perri

Ammoniti: Thiam (J), Folino (J), Ruggero (J), Bellich (J), Solini (M), Redolfi (M), Baldi (J)

Recupero: 2' pt, 8' st