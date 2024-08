Frosinone - Juve Stabia: i convocati, ecco chi salterà la sfida dello "Stirpe" Alle 20.30 il match valido per la quarta giornata del campionato di Serie B

Alle 20.30 sarà sfida tra il Frosinone e la Juve Stabia allo "Stirpe" per la quarta giornata del campionato di Serie B ed ecco i convocati di Pagliuca per la rosa gialloblu. Pierobon e Varnier salteranno la gara in terra ciociara per infortunio, mentre Morachioli, ufficializzato a pochi minuti dal termine della sessione estiva di calciomercato, è indisponibile a causa dell'assenza del visto "non ancora arrivato dalla federazione", si legge nella nota del club di Castellammare.

I calciatori a disposizione

Portieri: 1 Matosevic, 16 Signorini, 20 Thiam

Difensori: 28 Andreoni, 13 Baldi, 6 Bellich, 15 Floriani Mussolini, 29 Fortini, 23 Folino, 3 Rocchetti, 4 Ruggero

Centrocampisti: 8 Buglio, 5 Di Marco, 25 Gerbo, 55 Leone, 37 Maistro, 14 Meli, 98 Mosti, 7 Zuccon

Attaccanti: 9 Adorante, 90 Artistico, 27 Candellone, 11 Piscopo, 99 Piovanello

Indisponibili (infortunio): Pierobon, Varnier

Indisponibili (visto non ancora arrivato dalla federazione): Morachioli