Frosinone - Juve Stabia: ecco le formazioni ufficiali Sfida allo "Stirpe" per la quarta giornata del campionato di Serie B

Conferma del 3-4-2-1 per Pagliuca: Juve Stabia a caccia del quarto risultato utile consecutivo e della seconda vittoria di fila a Frosinone. Vespe con Thiam in porta e la linea difensiva composta da Ruggero, Folino e Bellich. A centrocampo ci saranno Buglio e Leone con Andreoni e Floriani Mussolini sulle fasce. In attacco con Candellone punta centrale da trequartisti agiranno Piscopo e Mosti. Diverse novità per il Frosinone nella gara casalinga contro la Juve Stabia.

Così dal primo minuto

Serie B

Quarta Giornata

Frosinone - Juve Stabia

Frosinone (4-3-1-2): Cerofolini; A. Oyono, Monterisi, Biraschi, Marchizza; Darboe, Cichella, Gelli; Distefano; Ambrosino, Pecorino. All. Vivarini. A disp. Sorrentino, Vural, Begic, Garritano, Kvernadze, Bettella, J. Oyono, Kalaj, Partipilo, Tsadjout, Machin, Bracaglia

J. Stabia (3-4-2-1): Thiam; Ruggero, Folino, Bellich; Andreoni, Buglio, Leone, Floriani Mussolini; Piscopo, Mosti; Candellone. All. Pagliuca. A disp. Matosevic, Rocchetti, Di Marco, Zuccon, Adorante, Baldi, Meli, Gerbo, Fortini, Maistro, Artistico, Piovanello

Arbitro: Bonacina