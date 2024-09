L'arbitro di Juve Stabia - Palermo: ecco la designazione per il quinto turno Via alla prevendita biglietti per la gara del "Menti" tra i gialloblu e i rosanero

Cresce l'attesa per Juve Stabia - Palermo con il ritorno delle vespe al "Menti". La gara sarà diretta da Simone Sozza della sezione di Seregno con Gaetano Massara della sezione di Reggio Calabria e Stefano Galimberti di Seregno assistenti e Giorgio Vergaro della sezione di Bari quarto ufficiale (al VAR Niccolò Baroni della sezione di Firenze con Alberto Santoro della sezione di Messina AVAR).

Prevendita biglietti per la sfida del "Menti"

Via alla prevendita biglietti nella giornata di ieri e che proseguirà fino al calcio d'inizio del match, in programma sabato alle 15. "Si specifica che la vendita non sarà effettuata al botteghino dello stadio Romeo Menti ma sarà possibile acquistare il proprio tagliando nei punti vendita cittadini o nei vari punti vendita visibili sul sito etes.

Di seguito vi riportiamo i prezzi dei settori e i rispettivi prezzi:

Tribuna Monte Faito A e B: Euro 30,00 + Euro 2,00 di diritti di prevendita – ridotto under 16/donna: Euro 20,00 + Euro 2,00 di diritti di prevendita

Tribuna Quisisana: Euro 25,00 + Euro 2,00 di diritti di prevendita – ridotto under 16/donna: Euro 16,00 + Euro 2,00 di diritti di prevendita

Tribuna Varano: Euro 20,00 + Euro 2,00 di diritti di prevendita – ridotto under 16/donna: Euro 14,00 + Euro 2,00 di diritti di prevendita

Curva Sud: Euro 15,00 + Euro 2,00 di diritti di prevendita – ridotto under16/donna: Euro 10,00 + Euro 2,00 di diritti di prevendita

Curva Ferrovia (Settore Ospiti): Euro 15,00+2,00 di diritti di prevendita.

Per questa gara non sarà possibile acquistare il proprio ticket presso i botteghini dello stadio. I tagliandi potranno essere acquistati nei seguenti punti vendita: Store Juve Stabia, c.so Garibaldi, 24; Bar Dolci Momenti, Via G. Cosenza 192; Bar Gialloblu, Viale Europa 101; Tabaccheria del Corso, Corso Vittorio Emanuele 11; Planet Davidos, C.so Alcide De Gasperi 114/116; Anca Caffè, Strada Panoramica 1b/1c; Agenzia Intralot, via Napoli, 229; Movida Caffè, Via Napoli 297; Il Bar del Porto, via Bonito, 123; Napodos Caffè, via Regina Margherita, 196; Tabaccheria Muratori, via Napoli, 229. La vendita online riguardante tutti i settori e la vendita del settore ospiti sarà aperta solo in seguito alle decisioni del Gos che si riunirà domani mattina, giovedì 12 settembre, alle ore 10:00".