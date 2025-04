Ciarambino: il mio impegno personale per le cure a Martina La donna rimasta gravemente ferita nel crollo alla Vela Celeste dello scorso luglio

"Non si può restare inerti dinanzi all’appello raccontato dal “Mattino” e lanciato da Maria Russo per sua sorella Martina, rimasta gravemente ferita nel crollo alla Vela Celeste dello scorso luglio - ha detto Valeria Ciarambino, Vicepresidente del consiglio regionale e componente del Gruppo Misto - Questa giovane mamma necessita di una complessa assistenza neurologica e la famiglia è alla ricerca di una struttura pubblica che possa farsene carico, visti i costi proibitivi di quelle private - precisa Ciarambino - È indispensabile che la politica e le istituzioni facciano la loro parte anche quando i riflettori si spengono e che, a distanza di 9 mesi da quel terribile giorno, si mobilitino per offrire un sostegno adeguato e concreto a questa donna che nel crollo ha perso il marito e che dovrà occuparsi da sola della figlia piccola.

L'impegno: Farò tutta la mia parte affinché alla signora Martina sia dato pieno sostegno da parte delle strutture sanitarie campane, nella speranza di poter offrire un aiuto concreto e far sì che nessuno dimentichi il suo dramma e quello delle altre persone rimaste ferite, nel fisico e nell’animo, per il crollo del 22 luglio scorso" ha concluso Ciarambino.