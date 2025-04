Conte decide la formazione anti Torino: Buongiorno più "fuori" che dentro Il recupero del difensore potrebbe slittare alla partita contro il Lecce

La lotta scudetto a distanza tra Napoli e Inter si gioca anche in infermieria. Entrambe le pretendenti al titolo devono fare i conti con assenze importanti, ma ancora una volta è il Napoli che sembra avere la situazione più difficile. Mentre Inzaghi, infatti, recupera Dumfries e l'ex Zielinski, restando con il solo Thuram ai box, Conte quasi sicuramente dovrà rinunciare di nuovo ad Alessandro Buongiorno, che proverà un recupero last minute.

Ma prevale la linea della prudenza dopo la tendinopatia che lo ha colpito, e per questo il rientro del difensore potrebbe essere rimandato alla trasferta col Lecce. Certa, invece, l'assenza del sostituto naturale di Buongiorno, Juan Jesus. Ecco perché Conte dovrebbe lanciare di nuovo Rafa Marin titolare, con Rrahmani al suo fianco e senza riserve di ruolo. Problemi anche in attacco, visto che Neres resterà fermo per almeno 20 giorni. L'idea di Conte è di lanciare di nuovo Raspadori titolare, che dovrebbe fare coppia con Lukaku con tanto di cambio di modulo: si va verso il 4-2-4, con Spinazzola che partirebbe dalla panchina.