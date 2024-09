Juve Stabia - Palermo, tifoso smonta telecamera del VAR: sarà proposto il daspo Impossibile valutare dal campo poi il fallo da rigore commesso da Piscopo su Brunori

Nel corso di Juve Stabia - Palermo, nei secondi che hanno separato la concessione del rigore per il fallo di Piscopo su Brunori e la trasformazione dello stesso Brunori per il 3-1 dagli undici metri, non era possibile rivedere le immagini dal campo perché il VAR è stato reso inutilizzabile in precedenza. Un 20enne si è arrampicato sulle barriere che dividono il campo dagli spalti e ha smontato una delle telecamere della video-assistenza arbitrale. Il tifoso avrebbe anche lanciato oggetti in campo. Immediato l'intervento da parte degli agenti di Polizia di Stato presenti al "Romeo Menti": denuncia a piede libero per il 20enne, per il quale sarà proposto il daspo (divieto di accedere alle manifestazioni sportive).