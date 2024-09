Sorrento-Turris 0-0, Barilari: "Fatto qualcosa di più per provare a vincere" "Peccato perché stiamo concretizzando poco rispetto a quello che creiamo"

Pari a reti bianche tra il Sorrento e la Turris al "Viviani" di Potenza. Finale di 0-0 tra i costieri e i corallini nella quinta giornata del girone C. "Abbiamo fatto qualcosa in più della Turris per provare a vincerla ma loro nel momento in cui erano in difficoltà hanno saputo “sporcare” la partita. - ha spiegato il tecnico del Sorrento, Enrico Barilari, nel post-gara - Peccato perché stiamo concretizzando poco rispetto a quello che creiamo, ma ci portiamo il punto a casa sapendo che ora ci aspetta una trasferta difficile".

Il tabellino

Serie C - Girone C

Quinta Giornata

Sorrento - Turris 0-0

Sorrento (4-3-3) Del Sorbo; Vitiello, Blondett, Fusco, Panico; Cangianiello (13' st Colangiuli), De Francesco, Cuccurullo, Guadagni (29' st Scala), Polidori (13' st Musso), Bolsius (41' st Riccardi. All. Barilari. A disp. Albertazzi, Harrasser, Todisco, Cadili, Colombini, Lops, Carotenuto, Esposito

Turris (3-4-2-1) Marcone; Ndiaye, Esempio, Cocetta; Nocerino, Casarini, Morrone (21' st Castellano), Scaccabarozzi; Onofrietti (1' st Trotta), Giannone (40' st Tannor); Pugliese. All. Conte. A disp. Iuliano, Fallani, Drame, Solmonte, Ricci, Porro, Desiato

Arbitro: Leone

Ammoniti: Esempio (T), Fusco (S), Guadagni (S), Musso (S)

Recupero: 3' st