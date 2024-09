Sorrento: pari a Taranto (2-2), il tabellino Terzo risultato utile consecutivo per i costieri allenati da Barilari

Finale di 2-2 allo "Iacovone" tra il Taranto e il Sorrento nella gara che ha aperto la settima giornata del girone C di Serie C. Padroni di casa avanti con Zigoni al 5', i costieri rispondono al 43' con Musso, ancora una volta protagonista nel match dei rossoneri. Il Sorrento firma anche il sorpasso in avvio di ripresa, al 51', con Bolsius, ma quattro minuti dopo arriva il pari di Zigoni, da doppietta, ma anche da rosso nella gara: l'attaccante rimedia il secondo giallo al minuto 82. La superiorità numerica del Sorrento dura 6 minuti: all'88' espulso anche De Francesco.

Il tabellino

Serie C - Girone C

Settima Giornata

Taranto - Sorrento 2-2

Marcatori: 5' pt Zigoni (T), 43' pt Musso (S), 6' st Bolsius (S), 10' st Zigoni (T)

Taranto (3-5-2) Del Favero; Shiba, De Santis, Verde; Mastromonaco, Ardizzone (25' st Schirru), Matera, L. Varela (18' st Fiorani), Contessa; Giovinco (40' pt Fabbro), Zigoni. All. Gautieri. A disp. Meli, Marong, Sacco, Guarracino, Speranza, Garau, Vaughn, Locanto, Iervolino, Picardi, Zerbo, Battimelli

Sorrento (4-3-3) Del Sorbo; Vitiello, Blondett, Fusco, Panico (19' st Todisco); Lops (1' st De Francesco), Cuccurullo (19' st Colangiuli), Cangianiello; Guadagni, Musso (9' st Polidori), Bolsius (35' st Riccardi). All. Barilari. A disp. Harrasser, Albertazzi, Colombini, Scala, Bardi, Cadili, Palella, Esposito

Arbitro: Milone

Espulsi: 37' st Zigoni (T), 43' st De Francesco (S)

Ammoniti: L. Varela (T), Musso (S), Verde (T), Mastromonaco (T), Contessa (T), Ardizzone (T), Vitiello (S), De Santis (T), Matera (T), Todisco (S)

Recupero: 4' st