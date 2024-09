Basket, Serie A: Napoli ko a Pistoia (88-82) Sconfitta all'esordio in campionato per gli azzurri di coach Milicic

Sconfitta nell'esordio in campionato per il Napoli Basket, superato dall'Estra Pistoia con il risultato di 88-82 nella prima giornata di LegaBasket Serie A. Gli azzurri, sotto di 5 al 10', si ritrovano con il -13 all'intervallo con 56 punti subiti nei primi 20 minuti di gioco. Napoli trova la forza per rientrare fino al -3 al 30', ma non basta il sorpasso nell'ultimo quarto. Gli azzurri torneranno in campo domenica prossima alle 18, alla Fruit Village Arena, per la seconda giornata di Serie A: Napoli ospiterà Trieste.

Il tabellino

LegaBasket Serie A

Prima Giornata

Estra Pistoia - Napoli Basket 88-82

Parziali progressivi: 29-24, 56-43, 66-63

Pistoia: Benetti, Della Rosa 9, Anumba, Childs 11, Paschall, Rowan 17, Forrest 19, Boglio ne, Cemmi ne, Saccaggi ne, Silins 22, Brajkovic 10. All. Calabria

Napoli: Copeland 13, Treier 10, Pangos 7, De Nicolao 2, Acunzo ne, Woldetensae 3, Manning 13, Hall, Dreznjak 10, Williams 10, Totè 14, Mabor Dut ne. All. Milicic

Arbitri: Lanzarini, Galasso, Pepponi