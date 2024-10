Audace Cerignola - Sorrento 2-0, Trovarelli: "C'è da lottare in ogni partita" Visentin e Salvemini per la vittoria dei pugliesi sui costieri al "Monterisi"

Sconfitta al "Monterisi" contro l'Audace Cerignola per il Sorrento, battuto con il finale di 2-0. Un gol per tempo: a segno Visentin e Salvemini per i pugliesi contro i costieri. "Complimenti al Cerignola, che ha fatto meglio di noi. - ha spiegato il vice allenatore del Sorrento, Marco Trovarelli - Sono un’ottima squadra che ci ha messo sotto. È mancata un po’ la prestazione da parte nostra, avremmo potuto fare di più in un alcuni dettagli e quando magari stavamo per fare male agli avversari. Questo è un po’ il rammarico; dobbiamo continuare a lottare con la giusta determinazione in ogni partita".

Il tabellino

Serie C - Girone C

Nona Giornata

Audace Cerignola - Sorrento 2-0

Marcatori: 22' pt Visentin, 15' st Salvemini

A. Cerignola (3-5-2) Saracco; Visentin, Gonnelli, Martinelli (39' st Ligi); Coccia, Tascone (39' st Sainz Maza), Capomaggio, Paolucci (42' st Parigini), Russo (42' st Tentardini); Ruggiero (19' st Bianchini), Salvemini. All. Raffaele. A disp. Greco, Fares, Faggioli, Velasquez, Carnevale, Iurilli, Gagliano, Ianzano, Carrozza, Di Dio

Sorrento (4-3-3) Del Sorbo; Todisco, Blondett, Fusco (20' st Cadili), Colombini; Cangianiello, Cuccurullo (36' st Scala), Colangiuli (1' st Carotenuto); Guadagni (20' st Riccardi), Musso, Bolsius (20' st Polidori). All. Trovarelli (Barilari squalificato). A disp. Albertazzi, Harrasser, Vitiello, Lops, Palella, Esposito

Arbitro: Ramondino

Ammoniti: Salvemini (C), Russo (C), Martinelli (C), Cangianiello (S)

Recupero: 1' pt, 4' st