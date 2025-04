LIVE| Disastro funivia Faito: "No ai processi di piazza" Quattro vittime, grave il turista ricoverato in ospedale. Rabbia dei cittadini

Quattro morti, un ferito grave: è questo il bilancio della tragedia di ieri a Castellammare, con la caduta di una cabina della funivia del Monte Faito. E' in ospedale in gravi condizioni il trentenne turista israeliano sopravvissuto alla tragedia, come recita il bollettino delle 7 e 45. E' intubato e ventilato meccanicamente, posto in sedazione profonda dai medici dell'Ospedale del Mare.

Le vittime, invece sono l'operatore Eav Carmine Parlato di 59 anni; l'israeliana Janan Suliman, di 25 anni; la britannica Margaret Elaine Winn, di 58 anni e probabilmente un altro citadino britannico

La Procura di Torre Annunziata ha aperto un fascicolo per disastro colposo e omicidio plurimo colposo, ma è forte la rabbia dei cittadini che hanno chiesto a gran voce di identificare i responsabili.

Da verificare le cause: se abbia inciso il maltempo sul disastro o se siano da ricercare in problemi tecnici su un impianto riaperto solo dieci giorni fa

SEGUI IL LIVE



Ore 10.43 Tragedia Faito: cordoglio in consiglio comunale a Napoli



Ore 10.33 Tragedia Faito, il sindaco: "No ai processi di piazza"



Ore 10.24 Tragedia Faito: psicologi dell'emergenza in campo



Ore 10.20 Faito: fiori e lumini per le vittime della tragedia



Ore 09.51 Tragedia Faito, De Gregorio: "Nessuna connessione con maltempo"

Ore 09.48 Tragedia Faito: lutto cittadino a Castellammare

Ore 09.22 Tragedia Faito: identificate le vittime



Ore 08.45 Tragedia Faito: come sta il sopravvissuto, il bollettino

Ore 08.22 "Vogliamo i responsabili". Tragedia annunciata: rabbia per le vittime



Ore 07.45 Sottosegretario Ferrante: Seguo con attenzione la vicenda



Ore 07.40 Tragedia Faito, Muscarà: "Vergogna: inaugurazione in pompa magna e poi si trancia un cavo"