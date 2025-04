Funivia Faito. Ferrante, cordoglio per le vittime, seguo vicenda "Sicurezza priorità inderogabile"

"Esprimo tutto il mio cordoglio per l’incidente alla funivia del Monte Faito a Napoli. Ai familiari delle vittime giungano la mia vicinanza e la mia solidarietà.

Seguiamo da vicino l’evolversi della vicenda e sono personalmente in contatto costante con i competenti uffici del Mit e con Ansfisa, che sta inviando sul posto una commissione. In attesa che vengano accertate le cause che hanno determinato la caduta della cabina, occorre ribadire con forza che la sicurezza rappresenta una priorità inderogabile.

Auspico quindi che si faccia piena luce su ogni responsabilità di questa immensa tragedia che ci lascia sgomenti”.

Lo afferma il Sottosegretario di Stato al Mit Tullio Ferrante in seguito all’incidente che ha coinvolto la cabina della funivia a monte della linea Castellammare di Stabia - Monte Faito gestita da Eav. ????