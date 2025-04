Incidente Faito, come sta il sopravvissuto: il bollettino medico Restano gravi le condizioni del turista israeliano di 30 anni recuperato dai soccorritori

Resta in condizioni molto gravi in ospedale il turista israeliano estratto vivo dai resti della cabina precipitata ieri dalla sommità del Monte Faito. Il bollettino medico delle ore 7,45 diramato dall'azienda ospedaliera

comunica che l'uomo è stabile nella sua gravità. L'uomo ha circa 30 anni. Il suo corpo è stato recuperato dai soccorritori a ridosso di una profonda gola del monte: in gravissime condizioni è stato recuperato dagli operatori del 118 e del Soccorso alpino della guardia di finanza, poi elitrasportato all’ospedale del Mare. Durante il tragitto è stato intubato.

Questa mattina si procederà ad eseguire diagnostica di controllo per verificare se l'evento traumatico - del tipo a "dinamica maggiore" - possa aver provocato danni che si possono palesare anche a distanza di alcune ore.

Il paziente resta intubato per la protezione delle vie aeree e supporto ventilatorio; attualmente ventilato meccanicamente in sedazione profonda.

Il paziente permane in condizioni critiche e la prognosi resta riservata.