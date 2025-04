"Vogliamo i responsabili! Tragedia annunciata": rabbia per le vittime del Faito “Questa gente non paga mai, non paga” ripetono quelli che si sono trovati a commentare la tragedia

a cura di

Arturo Minervini

venerdì 18 aprile 2025 alle 08:22



“Devono trovare i responsabili! I responsabili!”. Risuona forte questo urlo di dolore nei pressi della stazione della Funivia del Faito