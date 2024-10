Serie A, Napoli Basket: 4 ko in 4 gare, vince la Vanoli Cremona (81-87) Serie A: avvio senza vittorie in campionato e l'annuncio di diverse novità nel roster per il futuro

Ancora un ko per il Napoli Basket: al Fruit Village Arena - PalaBarbuto passa la Vanoli Cremona con il finale di 81-87. Per gli azzurri ecco la quarta sconfitta in quattro gare di campionato, la quinta con la semifinale di Supercoppa Italiana persa contro la Virtus Bologna prima del debutto nel torneo. Parziale di 16-30 per i lombardi nell'ultimo quarto e Napoli resta fanalino di coda: "Se il risultato fosse in linea con quanto lavoriamo e ci alleniamo tutti giorni per provare a portare risultati a Napoli sarei stupido perché alla fine conta solo quello. - ha spiegato il coach dei partenopei, Igor Milicic - Se parlassi delle situazioni sfortunate che ci hanno portato a questo 0-4 iniziale sarei altrettanto stupido perchè nessuno ci crederebbe. Se parlassi degli arbitri di stasera e di Sassari sarei stupido allo stesso modo. Abbiamo le nostre colpe e proveremo a sistemare la situazione. Le nostre famiglie si affidano a noi, contano sul nostro lavoro e sui nostri risultati per vivere. Stiamo cercando sicuramente di rafforzare la squadra, quanti cambi ci saranno e in che posizioni dipenderà da molte circostanze, dal mercato che deve andare a collimare con le nostre idee, per cercare di ricaricare la squadra e portarla su un percorso sano. L’unica cosa che mi dispiace è quella di non aver regalato al Napoli Basket, alla società, ai tifosi e alla città la prima soddisfazione".

Azzurri sul mercato per modificare il roster

"È il finale che non volevamo. - ha aggiunto Pedro Llompart nel post-gara - È stata una partita molto equilibrata, nervosa e con un livello tecnico di gioco non eccezionale per entrambe le squadre. La squadra sentiva la responsabilità e si è notato sul campo. Una partita molto tattica e nel finale siamo rimasti bloccati. - ha aggiunto il responsabile dell'area tecnica azzurra - Dobbiamo lavorare subito su questo aspetto, recuperare la testa e ristrutturare bene la squadra. Siamo all’inizio del campionato ma dobbiamo lavorare su tutti gli aspetti. Ringrazio come sempre i tifosi che hanno cercato di aiutarci anche in un momento di difficoltà. Non è facile per i nostri giocatori perché sentono la responsabilità, non è facile per lo staff, non è facile per nessuno. L’unica formula per uscire da questo momento è senza dubbio il lavoro".

Il tabellino

LegaBasket Serie A

Quarta Giornata

Napoli Basket - Vanoli Cremona 81-87

Parziali: 21-24, 23-19, 21-14, 16-30

Napoli: Saccoccia 5, Copeland 12, Treier 5, De Nicolao 2, Acunzo ne, Woldetensae 9, Manning Jr. 22, Dreznjak 13, Williams 2, Totè 11, Dut Biar. All. Milicic

Cremona: Bootj 12, Eboua 2, Jones 29, Davis 11, Conti, Zampini 6, Nikolic 12, Poser ne, Lacey 2, Owens 13. All. Cavina

Arbitri: Baldini, Dori, Marziali