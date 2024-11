Carrarese-Juve Stabia 0-0, le Vespe non sfondano ma muovono la classifica Ai ragazzi di Pagliuca manca soltanto il gol, terzo pareggio consecutivo e zona play-off

E' mancato soltanto il gol alla Juve Stabia che torna a casa dalla trasferta sul campo della Carrarese con uno 0-0 che le consente comunque di muovere la classifica. Le Vespe collezionano il terzo pareggio consecutivo (6 punti nelle ultime 5 partite) e restano momentaneamente in zona play-off. Gli uomini di Pagliuca hanno costruito molto di più, non concedendo nemmeno un tiro nelle specchio ai padroni di casa che, tuttavia, con il pari collezionano il sesto risultato utile consecutivo.

Gli ospiti al 24' trovano anche il gol con Bellich ma l'arbitro annulla per un fuorigioco di Ruggero. Passano sessanta secondi e Floriani Mussolini va via al suo diretto avversario crossando per l’accorrente Pierobon che non trova la porta da buona posizione con la sfera che termina alta. La Juve Stabia spinge e sul finire di tempo ha due occasioni: prima Varnier impegna Bleve, poi Adorante va a centimetri dal vantaggio ma il portiere si supera.

Nel secondo tempo il pallino del gioco resta in mano alla Juve Stabia. Al 11′ è Maistro a provarci su punizione ma Illanes salva. Al 34′ doppia occasione: la prima con Candellone che serve Adorante al limite dell’area di rigore, tiro del bomber e grande parata di Bleve, la palla resta alle vespe con Mosti che prova di sinistro mancando di poco il bersaglio. La Juve Stabia continua ad attaccare, a quattro minuti dalla fine, cross di Rocchetti, testa di Mussolini e grande giocata di Adorante che incrocia sul palo opposto mettendo fuori di poco a Bleve battuto.

CARRARESE-JUVE STABIA 0-0

CARRARESE (3-5-2): Bleve; Collolaro, Illanes, Imperiale; Belloni, Giovane (32′ s.t. Panico), Capezzi, Schiavi (24′ s.t. Zuelli), Zanon (13′ s.t. Cicconi); Cerri (1′ s.t. Shpendi), Cherubini (1′ s.t. Finotto). A. disp.: Mazzini, Oliana, Palmieri, Bouah, Capello, Guarino, Motolese. All. Calabro.

JUVE STABIA (3-5-2): Thiam; Ruggero, Varnier, Bellich (37′ s.t. Folino); Mussolini, Buglio (13′ s.t. Mosti), Leone (28′ s.t. Zuccon), Pierobon, Fortini (13′ s.t. Rocchetti); Maistro (28′ s.t. Candellone), Adorante. A disp. Matosevic, Baldi, Meli, Gerbo, Andreoni, Artistico, Piovanello. All. Pagliuca.

ARBITRO: Bonacina di Bergamo - assistenti: Peretti e Pedone. IV uomo: Caruso. Var: Minelli/Avar: Meraviglia

NOTE. Ammoniti: Buglio (J), Cerri (C), Zuelli (C). Angoli: 3-2. Recupero: 1’ pt – 4’ st.