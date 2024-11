Altro ko per il Napoli Basket, vince Venezia 80-81. Milicic: "Paura di vincere" Vantaggio di 8 punti a meno di un minuto dal termine e sorpasso orogranata sugli azzurri

Il Napoli Basket rimedia la sesta sconfitta in 6 gare di campionato: l'Umana Reyer Venezia vince con il risultato di 80-81 e gli azzurri vengono sorpassati dal +8 a meno di un minuto dal termine del match. "Quello che è successo è qualcosa di incredibile, per 38 minuti siamo stati la squadra migliore in campo poi abbiamo avuto paura di vincere. - ha spiegato il coach del Napoli Basket, Igor Milicic - Negli ultimi due minuti sono arrivate cinque delle nostre undici palle perse e cinque dei loro undici rimbalzi offensivi. È un qualcosa di molto duro per me e per i miei giocatori. Con Erick Green e Ben Bentil la squadra è già diversa e migliorano anche i giocatori intorno a loro ma dobbiamo trovare il modo di vincere. Per 38 minuti siamo stati migliori di loro, gli ultimi due minuti sono stati terribili. Abbiamo fatto molte cose buone che vengono cancellate da questo finale".

Il tabellino

LegaBasket Serie A

Sesta Giornata

Napoli Basket - Umana Reyer Venezia 80-81

Napoli: Saccoccia, Copeland 15, Treier ne, De Nicolao 7, Woldetensae 5, Manning 6, Dreznjak 8, Williams 4, Green 15, Totè 2, Biar, Bentil 18. All. Milicic

Venezia: Tessitori 6, McGruder 14, Lever ne, Casarin 5, Fernandez, Moretti 11, Janelidze ne, Kabengele 10, Parks 10, Wheatle 8, Simms 6, Wiltjer 11. All. Spahija

Arbitri: 26-21, 20-15, 19-15, 15-30