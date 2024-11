Juve Stabia: incontro con l'Academy e il settore giovanile Evento in programma domani alle 17 allo stadio comunale "Giuseppe Piccolo" di Cercola

Domani la Juve Stabia incontrerà i giovani atleti dell'Academy con la presenza dell’intero settore giovanile delle vespe, allo stadio comunale di Cercola "Giuseppe Piccolo". "La presentazione della nostra Academy è un’occasione per l’intera società di incontrarsi e ci porterà a colloquiare tra i vari settori societari. - ha affermato il presidente del club di Castellammare, Andrea Langella - Sarà bello vedere la prima squadra e l’intero settore giovanile incontrare la nostra Academy che è la novità che ho voluto con forza e determinazione. Sarà un momento di confronto nel quale svilupperemo anche un dialogo interno costruttivo che può portarci anche a nuove idee che possano portarci a migliorare in tanti aspetti”. "Ringraziamo il Presidente Langella che ci ha dato la possibilità di poter avviare questo progetto e, come noi, crede nell’importanza delle strutture sportive, che possano mettere nelle migliori condizioni di lavoro, gli atleti”: ha aggiunto il direttore generale dell’Academy, Antonio Iavazzo.

Il comunicato del club

"La SSD Juve Stabia Academy nacque un anno fa dalla sinergia tra il direttore generale Antonio Iavazzo e il presidente della S.S. Juve Stabia 1907, Andrea Langella. - si legge nella nota - L’attività sportiva, che si svolge presso il Comunale di Cercola 'Giuseppe Piccolo', ha come mission lo sviluppo dell’individuo nella sua globalità. Questo progetto ha la finalità di trasformarsi in un polo che potrebbe rappresentare il nuovo riferimento da cui il settore giovanile della S.S. Juve Stabia potrebbe attingere nuovi ragazzi pronti a difendere il vessillo stabiese, dove poter concentrare tutti gli interessi primari del giovane atleta, soprattutto al Sud Italia. L’obiettivo è anche diventare un riferimento per i ragazzi che potranno perseguire il loro sogno restando nella terra d’origine. Dopo un anno di attività sul territorio, la SSD Juve Stabia Academy ha raggiunto oltre 300 iscritti, seguiti da uno staff tecnico e dirigenziale che sta acquisendo personalità sportive sempre più importanti, con l’ingresso di nuovi dirigenti e altri due soci, Alfonso Ranieri e Nicola Gimmelli. Grazie all’impegno di tutti, lo scopo è di fortificare il progetto grazie alle competenze imprenditoriali di ciascuno, messe a disposizione della nuova società. L’intento dell’Academy è di potenziare la propria struttura con lo scopo di migliorare la sinergia con il territorio e con i vari imprenditori presenti. Il progetto mira anche al sociale, supportando i ragazzi che vivono in contesti difficili ed hanno la necessità di trovare una vera e propria guida, non solo calcistica. L’evento avrà inizio alle 17, sarà un vera e propria presentazione della Academy firmata S.S. Juve Stabia 1907 e sarà presente tutta la prima squadra, lo staff tecnico e medico e l’intera dirigenza".