Juve Stabia, Lovisa: "Fiducia ai giovani ripagata dai risultati" Diversi premi nel corso del "Festival del Calcio" per la società gialloblu e i suoi tesserati

Nella serata di ieri la Juve Stabia ha ottenuto diversi titoli nel corso del Festival del Calcio a Latina. "Il sogno é la salvezza, giorno dopo giorno con il duro lavoro e l’entusiasmo cerchiamo di farlo diventare realtà": ha affermato il presidente delle vespe, Andrea Langella. "L’obiettivo è la salvezza quest’anno, per poi cercare di consolidare la categoria l’anno prossimo": ha aggiunto il difensore Marco Bellich. "È stato un percorso duro ma sono felice di essere qui e di ricevere questo premio": ha sottolineato l'attaccante Andrea Adorante. "È un traguardo importante per me, ringrazio chi lo ha reso possibile e spero sia solo l’inizio: ha rimarcato l'attaccante Gabriele Artistico. "Sicuramente a Castellammare si può creare un progetto ambizioso grazie anche al presidente, la nostra filosofia è dare fiducia ai giovani e per il momento sta ripagando": ha aggiunto il direttore sportivo Matteo Lovisa. "Ci tengo a precisare che mister Pagliuca è molto dispiaciuto di non essere qui, ma voleva ringraziare per il premio lo staff, la squadra e la società": questo il commento di Nazzareno Tarantino, vice allenatore dei gialloblu, che ha ritirato il premio per Guido Pagliuca.

Andrea Langella - miglior presidente Serie C girone C

Matteo Lovisa - miglior direttore sportivo Serie C girone C

Guido Pagliuca - miglior allenatore Serie C girone C

Marco Bellich - miglior difensore Serie C girone C

Giuseppe Leone - miglior centrocampista Serie C girone C

Andrea Adorante - miglior calciatore Serie C girone C

Gabriele Artistico - miglior giocatore rivelazione Serie C girone C

S.S. Juve Stabia 1907 - miglior squadra Serie C girone C