Juve Stabia: 2-2 a Cittadella, Folino a segno con palleggio e rovesciata Giocata splendida del difensore per il momentaneo 2-1, poi il rigore dell'ex Pandolfi per il pari

Finale di 2-2 al "Tombolato" tra il Cittadella e la Juve Stabia nella gara valida per la quindicesima giornata del campionato di Serie B. Veneti avanti con Amatucci al 22', ma le vespe firmano il pari con Candellone e il sorpasso con Folino che in palleggio va in rovesciata dal limite d'area per il 2-1. Rimpianti per i gialloblu perché sul finale del primo tempo con un calcio di rigore il Cittadella trova il 2-2 con l'ex Pandolfi. Secondo pareggio consecutivo, il quinto nelle ultime 7 gare, tutte senza vittorie per la squadra di Pagliuca (l'ultimo successo è del 4 ottobre scorso a Marassi contro la Sampdoria).

Il tabellino

Serie B

Quindicesima Giornata

Cittadella - Juve Stabia 2-2

Marcatori: 22′ Amatucci (C), 30′ Candellone (J), 38′ Folino (J) 49′ pt rig. Pandolfi (C)

Cittadella (3-5-2): Kastrati, Piccinini (42′ s.t. Capradossi), D’Alessio, Angeli, Amatucci, Tronchin, Carissoni, Negro (1′ s.t. Salvi), Masciangelo; Rabbi (23′ s.t. Ravasio), Pandolfi (42′ s.t. Magrassi). All. Dal Canto. A disp. Scquizzato, Casolari, Magrassi, Cassano, Capradossi, Voltan, Djibril

J. Stabia (3-4-1-2): Thiam; Folino, Bellich, Rocchetti (1′ s.t. Ruggero); Mussolini, Leone, Pierobon (18′ s.t. Meli), Fortini (40′ s.t. Baldi); Maistro (20′ p.t. Mosti), Candellone, Adorante (18′ s.t. Artistico). All. Pagliuca. A disp. Matosevic, Di Marco, Zuccon, Buglio, Piscopo, Gerbo, Piovanello

Arbitro: Cosso

Ammonizioni: Tronchin (C) Rocchetti (J) Masciangelo (C) Fortini (J) Piccinini (C) Pierobon (J) Artistico (J) Angeli (C) Ruggero (J)

Recupero: 3' pt, 4' st