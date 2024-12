Salernitana-Juve Stabia, la Sud stabiese: "Diamo la carica ai nostri ragazzi" I tifosi sosterranno la squadra alla partenza per Salerno

"Possono vietare qualsiasi cosa ma mai potranno fermare la passione e il calore che contraddistingue il nostro amore verso quei colori". Inizia così il comunicato con cui la Curva Sud della Juve Stabia chiama a raccolta la tifoseria in vista del derby di Salerno. "Domani mattina alle ore 10 la Curva Sud invita tutti i tifosi della Juve Stabia ad unirsi a noi per dare una carica alla squadra in vista del derby contro la Salernitana. Indossate i nostri colori, portate fieri sciarpe e bandiere.

La Juve Stabia ha bisogno della sua gente. Avanti Stabiesi, Avanti Ultras", le parole con cui la parte più calda del tifo stabiese ha suonato la carica in vista del match in programma domani pomeriggio allo stadio Arechi.