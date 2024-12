Basket, Serie A: il derby è di Napoli, Scafati ko dopo un overtime (96-94) Pullen firma il nuovo esordio in azzurro con 28 punti e risulta decisivo per la prima vittoria

Il Napoli Basket conquista la prima vittoria in campionato. Il derby campano di Serie A è azzurro. Finale di 96-94 dopo un tempo supplementare con la Givova Scafati ko dopo la rimonta nel quarto periodo. Il 25-18 determina l'overtime vinto da Napoli con il parziale di 14-12. Rientro clamoroso per Pullen, autore di 28 punti e decisivo per il successo del roster allenato da Valli. Zubcic firma il nuovo esordio con 5 punti. Per Napoli ci sono anche i 21 di Totè. A Scafati non bastano i 25 punti di Gray e i 20 di Pinkins.

Il tabellino

LegaBasket Serie A

Dodicesima Giornata

Napoli Basket - Givova Scafati Basket 96-94 d1ts

Parziali: 22-19, 24-19, 18-19, 18-25, 14-12

Napoli: Pullen 28, Zubcic 5, Treier 3, Pangos 11, De Nicolao 6, Woldetensae 5, Saccoccia, Newman 3, Green 4, Totè 21, Dut Biar ne, Bentil 10. All. Valli

Scafati: Gray 25, Sangiovanni ne, Zanelli ne, Anim, Ulaneo ne, Sorokas 7, Greco ne, Miaschi, Pinkins 20, Cinciarini 16, Stewart 14, Jovanovic 12. All. Pilot

Arbitri: Mazzoni, Bartolomeo, Noce