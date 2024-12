Juve Stabia: 1-0 sul Cesena e quarto posto con il gol di Floriani Mussolini Terza vittoria di fila: giovedì la sfida contro la Reggiana in trasferta

Quarto posto dopo diciotto turni di campionato per la Juve Stabia: 1-0 sul Cesena con il gol di Floriani Mussolini e la squadra gialloblu ha firmato la terza vittoria di fila per la quota 28 in classifica (quinto risultato utile di fila, una sola sconfitta nelle ultime otto gare). Giovedì (ore 15) la Juve Stabia sarà ospite della Reggiana.

Il tabellino

Serie B

Diciottesima Giornata

Juve Stabia - Cesena 1-0

Marcatori: 22' pt Floriani Mussolini

J. Stabia (3-4-1-2): Thiam; Ruggero, Varnier, Bellich; Mussolini (42′ st Baldi), Pierobon (42′ st Zuccon), Leone, Fortini (21′ st Rocchetti); Candellone, Piscopo (29′ st Meli), Adorante (29′ st Artistico). All. Pagliuca. A disp. Matosevic, Signorini, Di Marco, Gerbo, Piovanello

Cesena (3-4-2-1): Klinsmann; Curto, Prestia (12′ st Ciofi), Mangraviti; Ceesay, Francesconi (36′ st Bastoni), Calò, Donnarumma (21′ st Celia); Berti (12′ st Kargbo), Antonucci (21′ st Van Hooijdonk); Tavsan. All. Mignani. A disp. Pisseri, Chiarello, Mendicino, Hraiech, Adamo, Piacentini, Pieraccini

Arbitro: Dionisi

Ammoniti: Candellone (J) Fortini (J) Thiam (J) Celia (C) Ceesay (C) Bastoni (C)

Espulsi: 40′ st Ceesay (doppia ammonizione per proteste)

Recupero: 2' pt, 6' st