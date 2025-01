Juve Stabia, risoluzione con Artistico: l'attaccante riparte dal Cosenza Altra operazione in uscita per la società stabiese

Dopo aver ceduto Enrico Piovanello, passato in prestito al Trapani, la Juve Stabia saluta anche Gabriele Artistico. La società ha annunciato di aver risolto consensualmente l'accordo con la Lazio per il prestito dell'attaccante classe 2002. Il calciatore - nipote di Edoardo "Ciccio" Artistico, bomber degli anni Novanta - nella stagione in corso aveva totalizzato 16 presenze in campionato siglando due reti contro Bari e Pisa, e una presenza in Coppa Italia.

Il futuro di Artistico, tuttavia, sarà ancora in serie B. Il calciatore, infatti, è un nuovo calciatore del Cosenza.

Di seguito l'annuncio della società calabrese:

La Società Cosenza Calcio comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive a titolo temporaneo, del calciatore Gabriele Artistico, proveniente dalla Società S.S. Lazio. L’attaccante classe 2002 nato a Roma, ha firmato un accordo valido fino al 30 giugno 2025. Punta centrale di piede destro, nella prima parte della stagione ha vestito la maglia della Juve Stabia siglando due reti. Artistico, cresciuto calcisticamente nel Parma, ha vestito anche le maglir del Monterosi, del Gubbio, del Renate e della Virtus Francavilla.

Un ottimo rapporto con il gol evidenziato già nelle giovanili del Parma sia con l’Under 17 che con la formazione Primavera e confermato nella stagione scorsa con la maglia della Virtus Francavilla, dove ha collezionato 39 presenze tra campionato, playout e Coppa Italia di C realizzando 12 gol. Il Cosenza Calcio dà il benvenuto a Gabriele, che avrà sulle spalle il numero 9, nella famiglia rossoblù!