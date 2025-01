Sorrento: pari ad Altamura (1-1), De Francesco alla Feralpisalò Barilari: "Siamo usciti bene dal momento di difficoltà grazie al grande cuore di questi ragazzi"

Pari prezioso ad Altamura per il Sorrento. Finale di 1-1 al "D'Angelo" con i costieri che chiudono la striscia negativa di risultati. Cuccurullo al minuto 85 risponde al gol di Leonetti. "Eravamo molto contratti in avvio dopo le quattro sconfitte consecutive, ma siamo usciti bene dal momento di difficoltà grazie al grande cuore di questi ragazzi, alcuni dei quali erano davvero in condizioni precarie. - ha spiegato il tecnico del Sorrento, Barilari - La società si è fatta trovare pronta sul mercato ed è intervenuta per tempo ma ovviamente siamo in un periodo nel quale dobbiamo trovare nuovi equilibri e farlo in fretta. Ringrazio i nostri tifosi che oggi erano numerosi e rumorosi per il supporto che ci stanno dando, l’ambiente compatto è la base su cui fondare il nostro percorso verso l’obiettivo salvezza".

Trasferimento a titolo oneroso e in via definitiva

Novità in uscita. Il Sorrento Calcio 1945 ha reso noto di aver trasferito, a titolo oneroso ed in via definitiva, Alberto De Francesco alla Feralpisalò. "Il club ringrazia De Francesco per la professionalità dimostrata nel corso delle sue 56 apparizioni in maglia rossonera, condite da 11 reti. Grazie di tutto, Alberto. In bocca al lupo per il tuo futuro": si legge nella nota del club.

Il tabellino

Serie C - Girone C

Ventiduesima Giornata

Team Altamura - Sorrento 1-1

Marcatori: Leonetti (A) 6′, Cuccurullo (S) 40′ p.t.

T. Altamura (4-3-3): Viola; Manè, De Santis, Silletti, Acampa; Grande, Bumbu (dal 16′ s.t. Andreoli), D’Amico; Rolando, Minesso (dal 31′ s.t. Simone), Leonetti (Spina, Lagonigro). All.: Di Donato

Sorrento (4-3-3): Del Sorbo; Vitiello (dal 1′ s.t. Matera), Blondett, Fusco, Panico; Cangianiello, Cuccurullo (dal 27′ s.t. Carillo), Carotenuto; Guadagni (dal 21′ s.t. Colangiuli), Musso, Bolsius (Albertazzi, Harrasser, Fortunato, Ilardi, Colombini, Palella, Riccardi, Polidori, Russo, D. Esposito, Scala, M. Esposito). All.: Barilari

Arbitro: Restaldo

Ammoniti: Acampa (A), Blondett, Guadagni, Cangianiello (S)

Recupero: 2' s.t.