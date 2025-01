Juve Stabia: pari al "Picco" e decisione confermata alla ripresa del torneo Risposta in avvio di ripresa al gol subito sul finale del primo tempo

Folino risponde a Soleri ed ecco l'1-1 al "Picco" tra lo Spezia e la Juve Stabia. Le vespe si ritrovano sotto al 46' del primo tempo e che trovano la forza per impattare in uscita dall'intervallo. Nella ripresa Francesco Pio Esposito sbaglia un calcio di rigore. Secondo pari di fila in campionato alla ripresa del torneo con i gialloblu che confermano solidità e decisione.

Il tabellino

Serie B

Ventunesimo Turno

Spezia - Juve Stabia 1-1

Marcatori: 46′ p.t. Soleri (S) Folino 3′ s.t. (J)

Spezia (3-5-2): Chichizola; Wisniewski, Hristov, Mateju; Elia, Nagy, Degli Innocenti (28′ s.t. Kouda), Bandinelli (20′ s.t. Vignali), Reca (20′ s.t.. Aurelio); F. Esposito (37′ s.t. Colak), Soleri (28′ s.t. Di Serio). A disp.: Gori, Ferrer, Falcinelli, Cassata, Candelari, Benvenuto, Giorgeschi. All. D’Angelo

J. Stabia (3-4-2-1): Thiam; Folino, Varnier, Bellich; Floriani Mussolini, Buglio, Leone (1′ s.t. Maistro), Fortini; Pierobon (15′ s.t. Meli); Candellone (40′ s.t. Sgarbi), Adorante (40′ s.t. Piscopo). A disp.: Matosevic, Signorini, Ruggero, Rocchetti, Baldi, Di Marco, Gerbo, Morachioli. All. Pagliuca

Arbitro: Pezzuto

Ammoniti: Wisniewski (S), Pierobon (J), Nagy (S), Buglio (J), Kouda (S), Di Serio (S)

Espulsi: 35′ p.t. Cassata (S) e Gerbo (J) dalle rispettive panchine, 46′ s.t. Pagliuca (J)

Recupero: 2′ p.t. - 5′ s.t.