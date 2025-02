Pallanuoto, la Klimatica Cesport Italia si arrende alla capolista A Messina padroni di casa vittoriosi per 13-7

Nulla da fare per la Klimatica Cesport Italia che a Messina cade contro la capolista SSD UniMe, vittoriosa per 13-7 al termine di una partita mai in discussione.

Avvio in salita per la Cesport, il Messina impone dalle prime battute il proprio gioco costringendo i gialloblù ad inseguire, dopo i primi otto minuti i locali sono avanti per 4-1 con Dario Esposito a bersaglio per i partenopei.

Anche nella seconda frazione i messinesi si dimostrano superiori, scavando a poco a poco un solco incolmabile per la Cesport; a metà gara è 7-1 Messina.

Nel terzo periodo la Cesport riesce a tenere testa grazie alla doppietta di Bouchè e a Dario Esposito, ma il Messina non si lascia sorprendere finalizzando in risposta ad ogni tentativo di riavvicinamento degli ospiti, ad otto minuti la capolista è avanti 11-4.

Con i tre punti ormai in tasca il Messina gestisce la situazione, la Cesport va a bersaglio con Falcone, Bouchè e De Buono, ma ad aggiudicarsi i tre punti sono i padroni di casa per 13-7.

Oggi il compito era veramente difficile ma ciò non giustifica i tanti errori commessi e l’atteggiamento della squadra che non hai mai dimostrato di stare in partita, con i risultati di oggi è già bagarre per evitare i play-out, motivo per cui bisogna fare molto di più ed approfittare della sosta per ritrovare le giuste energie mentali e fisiche per chiudere al meglio il girone d’andata.

Con la speranza di ritrovarsi quanto prima, la Klimatica Cesport Italia tornerà in acqua sabato 22 febbraio alla Scandone contro il Basilicata.

SSD UNIME-KLIMATICA CESPORT ITALIA 13-7

(4-1; 3-0; 4-3; 2-3)

SSD UNIME: Di Mauro, Sollima, Vinci, Longo 1, Lupeji 3, Viola 1, D’Angelo 2, Giacoppo 2, Geloso 1, Bonansinga, Milana, Cama 3, Caliri, Sarno. All. Misiti

KLIMATICA CESPORT ITALIA: Orbinato, Felicella, Corcione R., Marsili, Bouchè 3, Soprano, Corcione C., Esposito D. 2, De Buono 1, Esposito A., Falcone 1, Femiano, Capitella, De Martino. All. Gagliotta

ARBITRO: Scarselli