Giro d'Italia: Groves vince a Napoli, due manifestanti sul tracciato nel finale Tappa limitata dal maltempo e neutralizzata dopo la maxi caduta a Baiano

Arrivo da Potenza a Napoli allo scoccare della quinta ora per la sesta tappa del Giro d'Italia, vinta in volata dall'australiano Groves. La pioggia ha condizionato lo spettacolo sul tracciato con una maxi caduta a 70 chilometri dall'arrivo. A Baiano scivola Hindley, diversi corridori a terra con una spettatrice coinvolta e costretta alle cure dei sanitari. La decisione di neutralizzare la frazione: ritiro per l'australiano con accertamenti all'ospedale di Caserta e per Van den Bossche da ambulanza con utilizzo della barella. Paura sul percorso e sul finale con due manifestanti in piena strada poco prima della volata. Arrivo fortunatamente in controllo senza distacchi e maglia rosa confermata, quindi, da Pedersen. Campania protagonista in una tappa limitata dal maltempo, ma con la grande partecipazione di pubblico per le strade. Entusiasmo tra gli appassionati anche per il centro cittadino di Avellino con l'Irpinia transitata per il passaggio della carovana rosa dalla Lucania a Napoli.