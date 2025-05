VIDEO | Il Giro d'Italia ad Avellino, maxi caduta a 69 chilometri dall'arrivo Il passaggio della carovana rosa per le strade del capoluogo irpino

Ecco il passaggio della carovana rosa per le strade di Avellino. Da Atripalda sono state percorse via Francesco Tedesco, corso Umberto, via Nappi, Piazza della Libertà, via De Sanctis, via Matteotti, Corso Vittorio Emanuele, viale Italia per raggiungere il territorio di Mercogliano e Monteforte Irpino per il Giro d'Italia 2025. Maxi caduta a 69 chilometri dall'arrivo (scivolata per Hindley, a terra con diversi corridori) e tappa neutralizzata verso Napoli, dove sul lungomare si terrà solo la volata finale a gruppo compatto (niente distacchi, niente abbuoni per la tappa Potenza-Napoli). Per le strade del capoluogo irpino le emozioni degli appassionati che hanno seguito l'arrivo del Giro ad Avellino.