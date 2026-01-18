Basket, Serie A: la Guerri Napoli vince a Sassari (78-84) Mitrou-Long con 19 punti, El-Amin (18) e Flagg (16) risultano decisivi al PalaSerradimigni

Vittoria a Sassari contro il Banco di Sardegna per la Guerri Napoli nella sedicesima giornata del campionato di Serie A. Finale di 78-84 con il successo azzurro sulla Dinamo. Equilibrio nei 40 minuti, ma allungo nell'ultimo periodo e controllo per la squadra di coach Magro che apre nel migliore dei modi il girone di ritorno dopo aver centrato la qualificazione per le Final Eight di Coppa Italia. Mitrou-Long con 19 punti, El-Amin con 18 e Flagg con 16 hanno guidato Napoli alla vittoria sul parquet della Dinamo.

