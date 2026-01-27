Juve Stabia: Baldi rinnova e si trasferisce alla Torres Nuovo accordo fino al 2028, prestito fino a giugno per il difensore

Matteo Baldi ha rinnovato il suo contratto con la Juve Stabia fino al 30 giugno 2028 e contestualmente è stato ceduto dal club di Castellammare con la formula del prestito secco alla Torres. Il difensore vivrà con la società di Sassari, partecipante al girone B di Serie C, la seconda parte della stagione. Con la maglia gialloblu Baldi ha collezionato 56 presenze mettendo a referto una rete e due assist e contribuendo alla vittoria del campionato di Serie C nella stagione 2023/2024 e al raggiungimento del quinto posto nella scorsa stagione, conclusasi con la semifinale dei play off di Serie B. "La società desidera ringraziare Matteo per la professionalità, la dedizione e l’attaccamento alla maglia dimostrati durante i suoi 30 mesi in gialloblù, augurandogli le migliori fortune per il prosieguo della carriera": si legge nella nota della Juve Stabia.