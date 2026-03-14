Juve Stabia, Torregrossa risponde a Mosti: è 1-1 con la Carrarese Le vespe sono costrette a rimandare nuovamente l'appuntamento con la vittoria

La Juve Stabia affronta la Carrarese al Menti, con la squadra di Abate che cerca a tutti i costi una vittoria che manca tra le mura amiche dallo scorso 24 gennaio, quando si impose di misura contro la Virtus Entella. Le vespe partono subito forte: dopo tre minuti, Ricciardi trova l'opposizione di Bleve che sventa la minaccia con i piedi. Poi ancora l'estremo difensore della Carrarese respinge una conclusione di Mosti. La Juve Stabia passa in vantaggio al minuto 33, con Mosti che gonfia la rete per il gol che sblocca l'incontro e che manda in visibilio tutto il Romeo Menti. Nella ripresa, si fa vedere la Carrarese con Confente che devia una conclusione di Zuelli. La Juve Stabia risponde poco dopo, con Brunete che fa la barba al palo. La Carrarese riesce a pareggiare i conti al 77': tutto nasce da un tocco di mano in area di Ricciardi. Per l'arbitro non ci sono dubbi: è calcio di rigore. Sul dischetto si presenta Torregrossa che non sbaglia il tap in vincente per il gol del definitivo 1-1. Non ci sono ulteriori emozioni, con la Juve Stabia che allunga a sei le partite senza successi. In attesa del match del Sudtirol di domani col Pescara, il vantaggio sul nono posto è di quattro punti.