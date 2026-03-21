Juve Stabia-Spezia 3-1. Vespe super: Leone, Pierobon e Okoro incantano il Menti La squadra di Abate torna al successo e si conferma in zona play-off

Non finisce di stupire la Juve Stabia che, dopo il pari di Palermo, torna al successo casalingo, battendo 3-1 in rimonta lo Spezia. Una vittoria di spessore per la formazione di Abate che, con 45 punti in classifica, consolida il piazzamento in zona play-off e vede ormai ad un passo la matematica salvezza.

Al “Menti” la Juve Stabia dimostra di saper soffrire e reagire. Dopo un buon avvio dei padroni di casa è, infatti, lo Spezia a passare: al minuto 33 Aurelio raccoglie il suggerimento di Romano e batte Confente. Le Vespe non si disuniscono e, dopo essersi fatte vive nell’area di rigore ligure con Leone, trovano il pareggio allo scadere. L’arbitro concede un rigore per un fallo su Cacciamani: dal dischetto va Leone che trova il del pari.

Nella ripresa Abate inserisce subito Varnier e Pierobon e la mossa si rivela vincente. Alla mezzora, infatti, è proprio Pierobon a far gioire il “Menti”, disegnando una parabola a giro che non lascia scampo al portiere. Avanti di un gol la squadra di casa riesce a difendersi con ordine, colpendo in contropiede. Al 43’, proprio sugli sviluppi di una ripartenza, è Okoro a trovare il gol della sicurezza che fa calare i titoli di cosa sul match.