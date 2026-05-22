La Juve Stabia a Palazzo Farnese: targhe celebrative ai gialloblu "Pensiero simbolico e i ringraziamenti per quanto fatto nel corso di questa stagione calcistica"

Nella sala consiliare di Palazzo Farnese la Juve Stabia, con tutti i suoi tesserati, è stata ricevuta dal sindaco Luigi Vicinanza e dai consiglieri comunali. "L’incontro si è aperto con il sindaco che ha rivolto i complimenti alla squadra per il risultato conseguito, per poi consegnare le targhe celebrative al direttore sportivo Matteo Lovisa, a mister Ignazio Abate, all’intero gruppo squadra, ritirata dal direttore generale Ferdinando Elefante, e, infine, ai due amministratori giudiziari, il dottor Mario Ferrara e il dottor Salvatore Scarpa, destinatari di targhe di ringraziamento, ritirate dal segretario generale Alfonso Manzo. - si legge nella nota del club gialloblu -Successivamente, i calciatori sono stati chiamati singolarmente e hanno ricevuto dai consiglieri comunali un pensiero simbolico e i ringraziamenti per quanto fatto nel corso di questa stagione calcistica".