IL PIZZINO di Gerardo Casucci: A spada tratta Troppe chiacchiere e illazioni riempiono giornali, televisioni e web sul futuro di Conte...

Non vedo l'ora di sapere ufficialmente se Antonio Conte resta: troppe chiacchiere e illazioni riempiono giornali, televisioni e web. A rendere ancora più mefitica l'atmosfera ci mancava solo Fabrizio Corona, con le sue torbide "storie", che nella maggior parte dei casi diventano veri e propri boomerang per lui e per le persone che lo circondano. Resta il fatto, tuttavia, che non è tutto oro e fiori l'ambiente calcistico azzurro, e anche la presunta concordia tra i suoi componenti è più un bluff che realtà. Se poi girano pure corna e lotte intestine, la cosa dovrebbe far riflettere chi difende a spada tratta il tecnico salentino.