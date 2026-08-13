Napoli Futsal, Marcos Zuccotti nuovo match analyst e collaboratore tecnico Zuccotti nuovo match analyst e collaboratore tecnico: “Aspettavo questa opportunità”

Il Napoli Futsal comunica che Marcos Zuccotti ricoprirà l’incarico di match analyst e collaboratore tecnico.

Classe ‘92, argentino di Buenos Aires, allenatore in possesso del patentino Uefa B, del Cefa e dell’Atfa in patria, nel 2017 sposa il progetto del Glorias de Tigre e dal 2018 al 2024 prosegue nel femminile con il Ferro Carril. Nel 2019 vince la Copa Argentina ed il campionato l’anno successivo assieme alla Supercoppa. Nel 2025-26 in Italia allena il Montesilvano in massima serie.

«Arrivo in un club molto importante, era davvero difficile dire di no – le sue parole –. A livello personale, aspettavo proprio un’opportunità del genere nella A maschile. Spero di dare il mio contributo mettendo a disposizione l’esperienza e la metodologia che ho portato con me dall’Argentina».

Noel Massa nuovo fisioterapista del Napoli Futsal

Il Napoli Futsal comunica che Noel Massa entra a far parte dello staff tecnico e ricoprirà il ruolo di fisioterapista. Laureato con 110 e lode e specializzato in terapia manuale, nel curriculum vanta anche un Master in Fisioterapia Sportiva a Pisa. Classe ‘01, ha esperienze nel calcio con Sorrento e Napoli Femminile, ha lavorato anche al fianco degli sciatori alle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026.

«Lavorare per la squadra della mia città è motivo di grande soddisfazione e rappresenta per me una responsabilità importante - dice -. Sono pronto a mettermi a disposizione ed a dare il massimo supporto fin dal primo giorno».