Napoli, altalena Mertens: nuovi spiragli di rinnovo Dalla rivoluzione alla nuova fase dei rinnovi: le ultime in casa azzurra

L'ha ribadito più volte: Dries Mertens vuole restare a Napoli e nelle ultime ore spunta l'ulteriore retroscena. Il belga appare disposto ad abbassare le pretese iniziali, formulate con l'entourage lungo le ultime curve del campionato, pur di rimanere all'ombra del Vesuvio. Dopo i giorni di distanza netta tra Mertens e la società di Aurelio De Laurentiis può nascere un nuovo punto di incontro. Il miglior marcatore del club azzurro non ha offerte e probabilmente non ha mai preso davvero in considerazione l'opportunità di un addio. Può arrivare la finalizzazione di un accordo e allo stesso tempo sono gli ultimi giorni di quello precedente, firmato nel 2020 e in scadenza il 30 giugno.

Dalla rivoluzione alla nuova fase dei rinnovi: il Napoli punta a determinare il prolungamento contrattuale con Kalidou Koulibaly, da ruolo centrale nell'aria di restyling che si conferma. Luciano Spalletti vuole ripartire con forza dallo spot che assumerà il senegalese all'interno del gruppo azzurro, da capitano dopo l'addio di Lorenzo Insigne, ormai pronto a iniziare l'avventura con il Toronto FC in MLS. Nel frattempo, c'è il Valencia di Gennaro Gattuso su Matteo Politano. L'esterno offensivo è stato multato dal Napoli per aver rilasciato un'intervista non autorizzata dalla società.