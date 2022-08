Addio a Claudio Garella: portiere del Napoli del primo Scudetto Vinse anche col Verona, Agnelli lo definì: "Il migliore al mondo a parare coi piedi"

Lutto nel mondo del calcio . Si è spento a 67 anni Claudio GARELLA , protagonista negli anni Ottanta fra i pali del Verona prima e del Napoli poi: con l'Hellas conquistò lo scudetto nel 1985, con i partenopei fece il bis due anni dopo, alzando al cielo anche la Coppa Italia. Cresciuto nelle giovanili del Torino, ha giocato anche con Lazio, Sampdoria e Udinese prima di chiudere la carriera all'Avellino.

L'ex portiere si era sottoposto ad un intervento per problemi cardiaci ma ci sono state delle complicazioni e non ce l'ha fatta. Con la squadra di Maradona si esaltò molto e il 10 maggio 1987 festeggiò con il popolo partenopeo un traguardo storico. L'allora presidente della Juve, l'avvocato Giovanni Agnelli, lo definì come "l'unico portiere che para senza mani". Trovò continuità anche nella Sampdoria ma viene fornito per la splendida prestazione all'Olimpico con la Roma nell'anno del tricolore del Verona.