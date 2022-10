Napoli, 3-2 al Bologna e primo posto: gli azzurri rispondono all'Atalanta Zirkzee al 41', sorpasso con Juan Jesus e Lozano, Barrow impatta, Osimhen segna il gol vittoria

Il Napoli vive un match in altalena confermando qualità, ma subendo il gol di Zirkzee, che regala al Bologna il vantaggio al 41', subito cancellato da Juan Jesus sul finale del primo tempo. Nella ripresa, al 49', Lozano trova il sorpasso, ma Barrow, con una conclusione dalla lunga distanza malgestita da Meret, firma il pari (2-2) al 51'. Ci pensa Osimhen a battere Skorupski per il 3-2 e i tre punti che riportano il Napoli in vetta alla classifica.

Il tabellino.

Serie A

Decima Giornata

Napoli-Bologna 3-2

Marcatori: 41' pt Zirkzee (B), 45' pt Juan Jesus (N), 4' st Lozano (N), 6' st Barrow (B), 24' st Osimhen

Napoli (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Minjae, Jesus, Mario Rui (31' st Olivera), Ndombele (26' st Elmas), Lobotka (37' st Demme), Zielinski, Politano (1' st Lozano), Raspadori (1' st Osimhen), Kvaratskhelia. All. Spalletti. A disp. Marfetta, Sirigu, Gaetano, Demme, Elmas, Osimhen, Lozano, Olivera, Simeone, Zerbin, Zedadka, Ostigard, Zanoli

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch (32' st Lykogiannis), Bonifazi, Lucumi, Cambiaso (44' st De Silvestri); Ferguson, Medel (26' st Moro); Aebischer (32' st Sansone), Dominguez, Barrow; Zirkzee. All. T. Motta. A disp. Bardi, Raffaelli, Sosa, Soumaoro, Moro, Orsolini, Sansone, Raimondo, Soriano, Lykogiannis, De Silvestri

Arbitro: Cosso

Ammoniti: Dominguez, Skorupski, Sansone e Lykogiannis (B)

Recupero: 4' st