Champions, sorteggio ottavi: quando e chi può affrontare il Napoli Le teste di serie, le seconde in classifica, il regolamento e le date

Cala il sipario sulla fase a gironi della Champions League 2022/2023. Il Napoli ha vinto il gruppo A e affronterà una delle seconde degli altri raggruppamenti. Ecco tutti i dettagli per l'avvio della fase ad eliminazione diretta.

Il sorteggio, la data e il regolamento

Lunedì, a partire dalle 12, è in programma il sorteggio degli ottavi di finale alla Casa del Calcio Europeo di Nyon (Svizzera). Non si possono affrontare le squadre provenienti dallo stesso girone o della stessa federazione. Eventuali altre limitazioni saranno comunicati dalla UEFA prima del sorteggio. La testa di serie (vincente del gruppo) giocherà il ritorno in casa.

Prime e seconde dei gironi

Le teste di serie sono il Napoli (A), il Porto (B), il Bayern Monaco (C), il Tottenham (D), il Chelsea (E), il Real Madrid (F), il Manchester City (G) e il Benfica (H). Le non teste di serie, ovvero le seconde dei gironi, sono il Liverpool (A), il Club Brugge (B), l'Inter (C), l'Eintracht Francoforte (D), il Milan (E), il Lipsia (F), il Borussia Dortmund (G) e il PSG (H).

Chi può affrontare il Napoli

Il Napoli non può affrontare il Liverpool (stesso girone), l'Inter e il Milan (seconde, ma della stessa nazione). La squadra azzurra può pescare una tra Club Brugge, Eintracht Francorte, Lipsia, Borussia Dortmund e PSG.

Ottavi, quando si gioca

Le gare d'andata sono fissate per martedì 14, mercoledì 15, martedì 21 e mercoledì 22 con il ritorno martedì 7, mercoledì 8, martedì 14 e mercoledì 15 marzo. Alle 21 ci sarà sempre il calcio d'inizio dei match.