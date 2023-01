Inter - Napoli: Spalletti ha pronta una sorpresa C'è un motivo se l'amichevole con la Juve Stabia è stata top secret

Si torna a giocare finalmente. Questa sera il big match tra Inter a Napoli a San Siro dopo 52 giorni di fermo della Serie A. Il Napoli riprende dopo un cammino straordinario: 13 vittorie e 2 pareggi in 15 partite, di queste 11 vittorie consecutive che hanno concesso a Spalletti e ai suoi di guardare dall'alto le inseguitrici per due mesi, dall'altissimo, visti gli 8 punti di vantaggio sulla seconda, unica squadra imbattuta d'Europa. Ma il passato è terra straniera e se il Napoli vuol continuare il suo cammino di gloria deve passare indenne lo scoglio di San Siro, contro un Inter che sa che senza vincere va automaticamente fuori dalla lotta scudetto.

Spalletti ha in mente qualcosa di nuovo probabilmente, visto anche l'assoluto riserbo della gara giocata a Castel Volturno contro la Juve Stabia: difesa a quattro con Juan Jesus che dovrebbe mantenere il posto accanto a Kim, visto che Rrahamani è rientrato ma ha bisogno di ritrovare ilr itmo partita e con Olivera favorito su Mario Rui. E poi la novità più sostanziosa potrebbe arrivare dal centrocampo: Ndombelè potrebbe essere favorito su Anguissa, non al meglio dopo il ritorno dal Qatar e con Zielinski e Lobotka. Reparto offensivo blindato con Kvaratskhelia al rientro assieme a Politano a supporto di un Osimhen che vuole segnare per la prima volta a San Siro.