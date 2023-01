Scontri ultras: il gip non convalida il fermo dell'ultras arrestato Era stato arrestato dalla Digos in flagranza

Il gip di Napoli Ivana Salvatore non ha convalidato l'arresto in flagranza diversa e ha scarcerato Antonio Marigliano, 35 anni di Napoli. L'uomo era stato arrestato dalla Digos per gli scontri avvenuti domenica scorsa sull'A1 tra tifosi romanisti e partenopei. Il legale del tifoso, l'avvocato Emilio Coppola, durante l'udienza ha depositato un video. L'ultra', che era ai domiciliari, e' legato al gruppo Brigata Carolina ed e' stato denunciato per rissa aggravata