IL PIZZINO SPOT di Urgo: 90 minuti (o quasi) Cosa lascia il derby campano Salernitana-Napoli

Al di là dei (soliti) beceri cori, dei malinconici distinguo e dei fischi senza sosta, Salernitana-Napoli qualcosa ha detto.

Ai granata, che nessuna guida tecnica alternativa a Davide Nicola sarà possibile in Italia o all'estero, verosimilmente anche per l'esiguo budget destinato dal presidente Iervolino, e che giocare in 11 in area porterà forse qualche punto in più, ma non li aiuterà a salvarsi.

Agli azzurri che "ogni partita è la propria", che si parta titolare o riserva. Altrimenti giochi (o stai seduto) 90 minuti (o quasi) in quella successiva.