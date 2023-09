Eurorivali: vince il Real Madrid, sconfitto l’Union Berlino, pareggia il Braga I risultati del week end delle avversarie del Napoli in Champions League

Questi i risultati delle avversarie del Napoli nel Girone C di Champions League:

Spagna: Il Real Madrid ha battuto il Getafe per 2-1 (gol di Joselu e Bellingham) allo Stadio Bernabeu.

Il Real Madrid guida la Liga a punteggio pieno con 12 punti dopo 4 giornate.

Germania: L'Union Berlino è stato sconfitto in casa dal Lipsia per 3-0.

L'Union Berlino è al terzo posto nella Bundesliga con 6 punti dopo 3 giornate.

Portogallo: Lo Sporting Braga ha pareggiato in casa con lo Sporting CP per 1-1 (gol di Fernandes).

Il Braga è al nono posto in Primera Liga con 3 punti in 4 giornate