IL PIZZINO SPOT di Urgo: Pietroni e pietrine Il rapporto DeLa-Spalletti si incrinò dopo lo 0-4 con il Milan. E ora il ko contro la Lazio?

La vera pietra dello scandalo nel rapporto tra Aurelio De Laurentiis e Luciano Spalletti - al netto di una quasi certa incompatibilità caratteriale - è stata, per ripetuta ammissione dello stesso presidente del Napoli, la clamorosa sconfitta in casa contro il Milan per 0 a 4 alla 28esima dello scorso campionato, con gli azzurri che avevano già dimostrato tutto quello che c'era da dimostrare e col titolo di fatto in tasca da un bel po'. Ora mi domando. E l'1 a 4 contro la Lazio - perché tanto doveva finire - alla terza non incrina nessun rapporto né offende nessuna alta carica societaria?