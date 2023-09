Napoli, Garcia approfitterà della sosta per inserire il difensore Natan Oggi la ripresa degli allenamenti a Castel Volturno: il 16 si riparte contro il Genoa

Riprenderà oggi la preparazione del Napoli, che entra nella settimana della sosta per le nazionali in vista della sfida contro il Genoa del 16 settembre. Rudi Garcia ritroverà una squadra senza ben 15 nazionali: appena 6 i titolari a diposizione. Servirà un po' di pazienza, perché per vedere il gruppo al completo bisognerà attendere almeno una settimana. Per l'allenatore francese l'occasione per lavorare sulle cosiddette seconde linee, in particolare per favorire l'inserimento dei nuovi acquisti. Non Cajuste e Lindstrom, che sono stati convocati dalle rispettive nazionali, ma a Castel Volturno ci sarà Natan: il difensore brasiliano arrivato al posto di Kim e fino ad ora non si è ancora visto in campo.

Neppure un minuto nelle prime partite, con Garcia che già dopo la gara contro il Sassuolo aveva spiegato che sarebbe servito un po' di tempo. Tuttavia, tutti si aspettavano che al posto di Kim sarebbe arrivato un difensore pronto. Soprattutto ora che la retroguardia comincia a mostrare le prime difficoltà: la partita contro la Lazio di sabato serva ha messo in evidenza i limiti della coppia formata da Rrhamani e Juan Jesus, che non brilla in velocità. Anche per questo urge l'inserimento del nuovo acquisto, soprattutto per capire il suo reale valore.