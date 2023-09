De Laurentiis, un'estate a sfidare l'Arabia per trattenere Osimhen Per il presidente del Napoli non è stato facile trattenere l'attaccante

Mentre in città si discute sulla inaspettata sconfitta contro la Lazio, il Napoli si consola con un mercato tutto sommato positivo. A parte l'incognita Natan, la conferma di Victor Osimhen potrebbe avere un peso decisivo sulla stagione degli azzurri. Non è stato facile per il presidente De Laurentiis trattenere l'attaccante nigeriano, attratto dalle sirene arabe. E secondo quanto racconta l'Equipe, il patron azzurro si sarebbe messo di traverso per impedire l'asssalto al suo gioiello. Pur di spaventare i potenziali acquirenti, sarebbe arrivato a deridere le ricche offerte arrivate dall'Arabia Saduta: secondo il quotidiano francese, il presidente del Napoli si è divertito con Al-Hilal al punto da respingere proposte verbali del valore di 200 milioni di euro.

Niente di eccezionale per De Laurentiis, che si è permesso addirittura di inviare una mail sarcastica agli intermediari incaricati dal club saudita. “Con la tua offerta si può comprare solo un piede di Osimhen. Per l'anno prossimo penso che potrete offrire 500 milioni e probabilmente valuteremo la vostra offerta, ma ripeto: "forse", ha spiegato il patron del Napoli. Da qui forse le reazioni del mondo arabo, dal quale non sono mancate presen in giro dopo il no di Gabri Veiga agli azzurri, e nei giorni scorsi c'è stata la "minaccia" di prendere Lobotka tra un anno. Il presidente, intanto, mette a segno un altro obiettivo: avrebbe abbassato il monte ingaggi di altri tre milioni di euro, proseguendo con l'obiettivo di alleggerire i conti del suo club.